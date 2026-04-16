Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker
Der NASDAQ Composite verzeichnet am Freitagnachmittag Kursanstiege.
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,46 Prozent fester bei 24.454,66 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,976 Prozent stärker bei 24.338,01 Punkten in den Handel, nach 24.102,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.519,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.286,47 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 7,03 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.479,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 23.515,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16.286,45 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,25 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.519,51 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 11,79 Prozent auf 13,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,45 Prozent auf 166,00 USD), Amkor Technology (+ 9,28 Prozent auf 68,74 USD), World Acceptance (+ 8,55 Prozent auf 142,05 USD) und Washington Federal (+ 7,66 Prozent auf 35,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Patterson-UTI Energy (-10,95 Prozent auf 9,27 USD), Netflix (-10,08 Prozent auf 96,93 USD), Methanex (-6,48 Prozent auf 54,58 USD), Century Aluminum (-5,55 Prozent auf 61,97 USD) und inTest (-5,29 Prozent auf 15,58 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.867.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro den größten Anteil.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,93 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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