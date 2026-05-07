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NASDAQ-Handel im Blick

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite klettert am Nachmittag

08.05.26 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite klettert am Nachmittag | finanzen.net

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.182,2 PKT 376,0 PKT 1,46%
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Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,44 Prozent auf 26.177,58 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,589 Prozent auf 25.958,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25.806,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.944,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.218,47 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 4,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.635,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.031,21 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 17.928,14 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26.218,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 81,86 Prozent auf 83,00 USD), Akamai (+ 21,60 Prozent auf 141,90 USD), Amtech Systems (+ 17,57 Prozent auf 21,41 USD), Synaptics (+ 16,05 Prozent auf 122,78 USD) und Intel (+ 15,22 Prozent auf 126,30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ultralife Batteries (-17,87 Prozent auf 5,79 USD), Lifetime Brands (-11,68 Prozent auf 6,35 USD), Ballard Power (-10,53 Prozent auf 4,21 USD), ESCO Technologies (-8,46 Prozent auf 304,63 USD) und Donegal Group B (-8,16 Prozent auf 18,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.639.322 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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