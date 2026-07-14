Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Index-Performance

15.07.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 26.269,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,591 Prozent höher bei 26.261,18 Punkten in den Handel, nach 26.107,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.316,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.041,13 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,693 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.683,94 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24.016,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.677,80 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,06 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AngioDynamics (+ 11,31 Prozent auf 14,47 USD), SMC (+ 10,12 Prozent auf 476,83 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,80 Prozent auf 17,41 USD), Blackbaud (+ 5,52 Prozent auf 31,55 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,51 Prozent auf 13,40 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Erie Indemnity (-11,86 Prozent auf 210,19 USD), Microvision (-9,95 Prozent auf 0,31 USD), Methode Electronics (-9,53 Prozent auf 15,76 USD), AXT (-7,21 Prozent auf 53,42 USD) und NetApp (-7,13 Prozent auf 162,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.545.642 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,306 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net