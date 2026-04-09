Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen
Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsende im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent fester bei 22.902,89 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,401 Prozent fester bei 22.913,91 Punkten, nach 22.822,42 Punkten am Vortag.
Bei 23.011,77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.845,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,39 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 22.697,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.671,35 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 16.387,31 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,43 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TTM Technologies (+ 12,98 Prozent auf 121,49 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), Ballard Power (+ 6,44 Prozent auf 2,81 USD) und Amtech Systems (+ 5,66 Prozent auf 14,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Akamai (-16,66 Prozent auf 91,35 USD), Americas Car-Mart (-9,76 Prozent auf 11,09 USD), Richardson Electronics (-7,48 Prozent auf 13,35 USD), Nice Systems (-7,14 Prozent auf 97,00 USD) und Neogen (-6,13 Prozent auf 9,42 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 39.468.622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Akamai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Akamai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akamai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Akamai News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com