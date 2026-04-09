Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent fester bei 22.902,89 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,401 Prozent fester bei 22.913,91 Punkten, nach 22.822,42 Punkten am Vortag.

Bei 23.011,77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.845,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,39 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 22.697,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.671,35 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 16.387,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,43 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TTM Technologies (+ 12,98 Prozent auf 121,49 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), Ballard Power (+ 6,44 Prozent auf 2,81 USD) und Amtech Systems (+ 5,66 Prozent auf 14,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Akamai (-16,66 Prozent auf 91,35 USD), Americas Car-Mart (-9,76 Prozent auf 11,09 USD), Richardson Electronics (-7,48 Prozent auf 13,35 USD), Nice Systems (-7,14 Prozent auf 97,00 USD) und Neogen (-6,13 Prozent auf 9,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 39.468.622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net