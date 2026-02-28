Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,38 Prozent auf 22.754,42 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,53 Prozent auf 22.322,12 Punkte an der Kurstafel, nach 22.668,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.306,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.764,20 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 02.02.2026, mit 23.592,11 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.413,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der NASDAQ Composite 18.847,28 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,07 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.256,76 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Compugen (+ 21,27 Prozent auf 2,20 USD), AXT (+ 13,77 Prozent auf 43,12 USD), Myriad Genetics (+ 7,59 Prozent auf 4,96 USD), inTest (+ 7,09 Prozent auf 11,94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,95 Prozent auf 138,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-9,54 Prozent auf 4,55 USD), Nissan Motor (-7,45 Prozent auf 2,67 USD), American Eagle Outfitters (-7,24 Prozent auf 22,79 USD), USANA Health Sciences (-6,97 Prozent auf 20,02 USD) und Integra LifeSciences (-6,94 Prozent auf 10,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.993.982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,678 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net