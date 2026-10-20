Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind

Marktbericht

20.10.26 20:02 Uhr

Am Dienstagnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,20 Prozent auf 26.484,74 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,371 Prozent schwächer bei 26.332,92 Punkten, nach 26.430,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26.179,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.601,72 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.522,55 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 25.508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 22.990,54 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,98 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Myriad Genetics (+ 38,48 Prozent auf 5,83 USD), Compugen (+ 9,64 Prozent auf 2,16 USD), BlackBerry (+ 7,54 Prozent auf 8,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,48 Prozent auf 144,84 USD) und AmeriServ Financial (+ 6,16 Prozent auf 4,65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen FreightCar America (-31,28 Prozent auf 4,02 USD), Commercial Vehicle Group (-5,59 Prozent auf 2,70 USD), Patterson-UTI Energy (-4,32 Prozent auf 11,53 USD), Astronics (-4,12 Prozent auf 59,77 USD) und TTM Technologies (-3,68 Prozent auf 95,45 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.645.725 Aktien gehandelt. Mit 4,595 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie weist mit 3,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net