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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

06.04.26 17:58 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Kursanstiege.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
21.976,5 PKT 97,3 PKT 0,44%
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Um 17:55 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 21.975,60 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21.939,80 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21.879,18 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22.052,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.899,62 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.387,68 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 23.547,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, stand der NASDAQ Composite bei 15.587,79 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,42 Prozent nach. Bei 23.988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), Lifetime Brands (+ 8,29 Prozent auf 6,27 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), SMC (+ 6,85 Prozent auf 404,40 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,20 Prozent auf 3,77 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Powell Industries (-66,14 Prozent auf 185,48 USD), AXT (-16,46 Prozent auf 44,14 USD), Taylor Devices (-13,00 Prozent auf 50,00 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und AngioDynamics (-4,27 Prozent auf 9,87 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.830.968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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