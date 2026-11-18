NASDAQ-Handel im Blick

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,42 Prozent auf 24.429,88 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,649 Prozent auf 24.486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24.328,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24.538,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.225,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 26.140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.289,71 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 22.432,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,14 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 8,34 Prozent auf 91,70 USD), Upbound Group (+ 6,72 Prozent auf 26,38 USD), Repligen (+ 6,47 Prozent auf 172,67 USD), Modine Manufacturing (+ 6,28 Prozent auf 137,88 USD) und Take Two (+ 6,22 Prozent auf 216,61 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Dorel Industries (-17,78 Prozent auf 0,78 USD), Century Casinos (-6,73 Prozent auf 0,24 USD), CRESUD (-6,68 Prozent auf 8,38 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,40 Prozent auf 90,32 USD) und Pegasystems (-5,78 Prozent auf 28,86 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 74.134.232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 21,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net