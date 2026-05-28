Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Index-Performance

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,20 Prozent auf 26.972,62 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent höher bei 26.960,84 Punkten, nach 26.917,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27.094,80 Punkte, das Tagestief hingegen 26.859,26 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24.673,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 22.668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 19.175,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 16,08 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.094,80 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NetApp (+ 22,39 Prozent auf 174,29 USD), Oracle (+ 10,84 Prozent auf 225,78 USD), Logitech (+ 9,05 Prozent auf 121,87 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,63 Prozent auf 57,29 USD) und Salesforce (+ 8,47 Prozent auf 191,10 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Eagle Outfitters (-11,83 Prozent auf 15,80 USD), Harmonic (-11,12 Prozent auf 15,11 USD), AXT (-10,84 Prozent auf 103,16 USD), Cogent Communications (-10,39 Prozent auf 17,76 USD) und Nortech Systems (-8,74 Prozent auf 14,93 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 117.413.195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net