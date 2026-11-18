NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Beim NASDAQ Composite lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 15:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,30 Prozent fester bei 24.400,61 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,649 Prozent auf 24.486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24.328,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24.534,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.268,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 26.140,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.289,71 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.432,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,01 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 7,68 Prozent auf 0,94 USD), Cerus (+ 7,37 Prozent auf 2,04 USD), Take Two (+ 7,18 Prozent auf 218,58 USD), Repligen (+ 4,82 Prozent auf 169,99 USD) und Upbound Group (+ 4,45 Prozent auf 25,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-12,19 Prozent auf 24,50 USD), inTest (-4,67 Prozent auf 11,85 USD), AXT (-4,39 Prozent auf 34,82 USD), Royal Gold (-4,39 Prozent auf 239,76 USD) und Modine Manufacturing (-4,20 Prozent auf 124,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 15.760.066 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 1,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net