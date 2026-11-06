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S&P 500-Marktbericht

Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagmittag fester

Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagmittag fester

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
171.48 EUR 15.24 EUR 9.75 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
401.30 EUR 41.30 EUR 11.47 %
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Apple Inc.
308.30 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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Broadridge Financial Solutions IncShs
169.40 EUR -1.90 EUR -1.11 %
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Centene Corp.
66.16 EUR -2.50 EUR -3.64 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
110.62 EUR 3.40 EUR 3.17 %
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Coherent Corp.
168.55 EUR 13.55 EUR 8.74 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
7.59 EUR -1.59 EUR -17.28 %
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Gartner Inc.
171.20 EUR -14.05 EUR -7.58 %
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Lam Research Corp.
183.70 EUR 14.60 EUR 8.63 %
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Microchip Technology Inc.
51.13 EUR -9.20 EUR -15.25 %
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Moderna Inc
238.55 EUR 24.90 EUR 11.65 %
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NVIDIA Corp.
168.60 EUR 6.60 EUR 4.07 %
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Western Union Company
6.20 EUR -0.43 EUR -6.52 %
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Indizes
S&P 500
7,417.60 USD 63.87 USD 0.87 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 1,00 Prozent höher bei 7.427,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,363 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,172 Prozent höher bei 7.366,39 Punkten, nach 7.353,73 Punkten am Vortag.

Bei 7.444,20 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.369,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.818,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7.709,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.720,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 12,05 Prozent auf 190,22 USD), Airbnb (+ 11,50 Prozent auf 189,69 USD), Lam Research (+ 9,80 Prozent auf 203,35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,49 Prozent auf 442,76 USD) und Moderna (+ 9,13 Prozent auf 263,51 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Microchip Technology (-12,38 Prozent auf 56,82 USD), Centene (-5,68 Prozent auf 69,96 USD), Gartner (-5,39 Prozent auf 187,39 USD), Charter A (-5,09 Prozent auf 119,46 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4,81 Prozent auf 9,61 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18.466.392 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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