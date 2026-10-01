Aufschläge in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

S&P 500-Performance

01.10.26 20:02 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der S&P 500 am Donnerstag.

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,17 Prozent höher bei 7.664,36 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,232 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 7.671,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7.651,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.616,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.683,65 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,743 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.631,47 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 7.483,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.711,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 18,06 Prozent auf 216,48 USD), Synopsys (+ 13,52 Prozent auf 493,74 USD), Coherent (+ 11,08 Prozent auf 319,71 USD), DXC Technology (+ 9,10 Prozent auf 11,82 USD) und Cognizant (+ 8,15 Prozent auf 62,12 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Corteva (-84,44 Prozent auf 12,08 USD), AppLovin (-3,95 Prozent auf 278,95 USD), TKO GROUP (-3,86 Prozent auf 172,78 USD), ConAgra Foods (-3,50 Prozent auf 12,97 USD) und Fox (-3,19 Prozent auf 54,51 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 11.034.235 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,838 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net