Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün

Kursverlauf

03.11.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Um 17:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 7.577,48 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 62,450 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,112 Prozent auf 7.549,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7.541,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.588,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.545,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der S&P 500 7.600,50 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 6.851,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,48 Prozent aufwärts. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Fiserv (+ 12,11 Prozent auf 58,22 USD), PerkinElmer (+ 11,58 Prozent auf 169,15 USD), Bloom Energy (+ 8,28 Prozent auf 212,49 USD), Coinbase (+ 7,74 Prozent auf 148,50 USD) und Monolithic Power Systems (+ 7,45 Prozent auf 1.336,68 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Gartner (-12,99 Prozent auf 204,70 USD), Zebra Technologies (-9,17 Prozent auf 328,00 USD), Sysco (-8,92 Prozent auf 74,45 USD), Ball (-5,88 Prozent auf 64,07 USD) und Archer Daniels Midland (-5,78 Prozent auf 71,39 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 10.034.130 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net