Aufschläge in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

Index-Performance im Blick

06.11.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 gewann heute an Wert.

Am Freitag steht der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,31 Prozent im Plus bei 7.376,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 7.366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7.353,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.444,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.369,55 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 3,07 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.818,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.709,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.720,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 13,58 Prozent auf 192,81 USD), Airbnb (+ 11,67 Prozent auf 189,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 449,04 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 391,22 USD) und Cerebras Systems (+ 9,75 Prozent auf 89,68 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6,24 Prozent auf 9,46 USD), Charter A (-6,19 Prozent auf 118,07 USD), DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD) und Centene (-5,97 Prozent auf 69,74 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49.669.157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net