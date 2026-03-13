Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Index-Bewegung

Der S&P 500 notierte am Montag im Plus.

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,01 Prozent höher bei 6.699,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,500 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,936 Prozent höher bei 6.694,29 Punkten, nach 6.632,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.729,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.674,37 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der S&P 500 bei 6.836,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6.800,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.638,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,32 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.623,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 6,42 Prozent auf 114,36 USD), Sandisk (+ 6,35 Prozent auf 703,63 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5,14 Prozent auf 19,84 USD), Western Digital (+ 5,11 Prozent auf 286,21 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 4,80 Prozent auf 34,08 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil The Mosaic (-5,60 Prozent auf 27,67 USD), CF Industries (-5,59 Prozent auf 122,33 USD), Bio-Techne (-4,01 Prozent auf 48,81 USD), Gartner (-3,89 Prozent auf 160,25 USD) und Leidos (-3,69 Prozent auf 167,45 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 51.747.954 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net