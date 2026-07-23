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Index im Blick

Aufschläge in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus

Aufschläge in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus

So bewegt sich der S&P 500 mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C.H. Robinson Worldwide Inc.
177.55 EUR -2.45 EUR -1.36 %
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Cerebras Systems Inc
202.44 USD -17.56 USD -7.98 %
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Coherent Corp.
270.80 EUR 0.20 EUR 0.07 %
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Digital Realty Trust Inc.
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DXC Technology
8.22 EUR 0.18 EUR 2.24 %
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Equinix Inc
901.40 EUR 9.60 EUR 1.08 %
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Intel Corp.
83.75 EUR -3.53 EUR -4.04 %
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Lumentum Holdings Inc
680.00 EUR -46.00 EUR -6.34 %
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Norwegian Cruise Line Ltd
19.67 USD 0.96 USD 5.13 %
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NVIDIA Corp.
184.98 EUR 1.86 EUR 1.02 %
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Perrigo Company PLC
8.73 EUR -0.27 EUR -2.98 %
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Sandisk Corp
1,290.00 EUR -120.00 EUR -8.51 %
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
45.52 EUR 3.15 EUR 7.44 %
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V.F. Corp.
14.24 EUR -0.44 EUR -3.03 %
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Indizes
S&P 500
7,436.18 USD 27.88 USD 0.38 %
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Am Freitag verbucht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,59 Prozent auf 7.452,06 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 62,143 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 7.409,62 Punkte an der Kurstafel, nach 7.408,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.456,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.397,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,496 Prozent nach. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 7.358,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, notierte der S&P 500 bei 7.165,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.363,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,65 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Digital Realty Trust (+ 15,21 Prozent auf 206,61 USD), Schlumberger (+ 9,64 Prozent auf 51,77 USD), DXC Technology (+ 7,55 Prozent auf 9,97 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6,09 Prozent auf 19,85 USD) und Equinix (+ 6,06 Prozent auf 1.096,18 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Cerebras Systems (-9,95 Prozent auf 198,10 USD), CH Robinson Worldwide (-7,95 Prozent auf 189,18 USD), Coherent (-7,78 Prozent auf 288,85 USD), Lumentum (-6,86 Prozent auf 776,45 USD) und Sandisk (-6,79 Prozent auf 1.501,06 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16.871.883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG