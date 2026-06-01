Aufschläge in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Plus

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Um 17:57 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,18 Prozent auf 7.613,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,739 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,084 Prozent auf 7.593,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7.599,96 Punkten am Vortag.

Bei 7.582,99 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.620,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 7.230,12 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Wert von 6.881,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.935,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 21,40 Prozent auf 57,06 USD), Coherent (+ 17,94 Prozent auf 428,00 USD), Corning (+ 13,40 Prozent auf 200,37 USD), Lumentum (+ 11,24 Prozent auf 1.006,70 USD) und Cerebras Systems (+ 10,57 Prozent auf 235,83 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intuit (-10,03 Prozent auf 318,28 USD), Carvana (-8,45 Prozent auf 65,00 USD), The Trade Desk A (-7,84 Prozent auf 21,40 USD), ServiceNow (-7,12 Prozent auf 126,18 USD) und Tyler Technologies (-6,50 Prozent auf 308,39 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19.619.673 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net