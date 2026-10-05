Aufschläge in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

S&P 500-Performance

05.10.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 notierte zum Handelsende im Plus.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,66 Prozent stärker bei 7.773,95 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,019 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 7.728,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.727,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7.794,35 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.483,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.715,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,35 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell PTC (+ 33,49 Prozent auf 192,26 USD), Cerebras Systems (+ 9,08 Prozent auf 181,55 USD), Bath Body Works (+ 8,72 Prozent auf 17,46 USD), Illumina (+ 7,56 Prozent auf 293,69 USD) und Charles River Laboratories International (+ 7,09 Prozent auf 310,77 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CH Robinson Worldwide (-10,85 Prozent auf 140,61 USD), Lennar (-6,73 Prozent auf 74,44 USD), Robert Half (-4,98 Prozent auf 34,32 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,67 Prozent auf 30,85 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,83 Prozent auf 58,81 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die Corteva-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63.563.042 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net