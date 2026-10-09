Aufschläge in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

S&P 500-Kursverlauf

09.10.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 machte heute Gewinne.

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 7.811,54 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,026 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 7.785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.765,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.779,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.820,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.636,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der S&P 500 bei 7.543,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6.735,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Crown Castle (+ 15,60 Prozent auf 79,64 USD), Moderna (+ 14,21 Prozent auf 225,00 USD), Humana (+ 11,56 Prozent auf 431,87 USD), American Tower (+ 9,30 Prozent auf 182,24 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,34 Prozent auf 182,49 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen T-Mobile US (-13,27 Prozent auf 148,58 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), Verizon (-10,14 Prozent auf 41,65 USD), HP (-6,91 Prozent auf 30,20 USD) und Charter A (-5,74 Prozent auf 103,38 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die AT&T-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27.270.996 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,099 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net