Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Marktbericht

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 2,90 Prozent stärker bei 24.905,16 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 3,48 Prozent auf 25.045,36 Punkte an der Kurstafel, nach 24.202,37 Punkten am Vortag.

Bei 24.756,93 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25.045,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 3,16 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 24.643,01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 25.507,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 17.090,40 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 9,23 Prozent auf 245,06 USD), Applied Materials (+ 8,77 Prozent auf 385,37 USD), Intel (+ 8,54 Prozent auf 57,43 USD), ASML (+ 8,38 Prozent auf 1.415,96 USD) und KLA-Tencor (+ 7,49 Prozent auf 1.664,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Diamondback Energy (-5,47 Prozent auf 184,81 USD), Intuit (-2,04 Prozent auf 401,86 USD), Palantir (-2,04 Prozent auf 147,01 USD), AppLovin (-1,54 Prozent auf 404,13 USD) und Kraft Heinz Company (-1,34 Prozent auf 22,87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15.783.808 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,691 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net