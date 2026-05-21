DAX24.928 +1,3%Est506.027 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -0,6%Nas26.455 +0,6%Bitcoin66.098 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl103,6 -1,3%Gold4.518 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
DAX in KW 21: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 21: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

22.05.26 17:59 Uhr
Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cadence Design Systems Inc.
327,90 EUR 19,95 EUR 6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
127,16 EUR -0,54 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
906,00 EUR 9,40 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
26,40 EUR -0,55 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,41 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
187,20 EUR -2,14 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
95,96 EUR 2,29 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
81,40 EUR -1,00 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
205,80 EUR 22,08 EUR 12,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
195,84 EUR 9,30 EUR 4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
139,30 EUR -2,82 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,20 EUR -0,27 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
93,31 EUR 9,03 EUR 10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.607,7 PKT 250,4 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent stärker bei 29.611,92 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 29.476,29 Punkte an der Kurstafel, nach 29.357,27 Punkten am Vortag.

Bei 29.423,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.636,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,25 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 22.04.2026, mit 26.937,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 25.012,62 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 21.112,47 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,48 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29.678,89 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 13,26 Prozent auf 241,70 USD), Zoom Communications (+ 12,02 Prozent auf 108,38 USD), Ross Stores (+ 6,69 Prozent auf 231,73 USD), Cadence Design Systems (+ 5,74 Prozent auf 379,04 USD) und ON Semiconductor (+ 5,28 Prozent auf 115,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-4,20 Prozent auf 93,68 USD), Charter A (-3,63 Prozent auf 143,50 USD), JDcom (-2,32 Prozent auf 30,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,24 Prozent auf 161,15 USD) und Costco Wholesale (-1,88 Prozent auf 1.030,67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13.279.292 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,659 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Cadence Design Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen