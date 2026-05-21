Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Marktbericht

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Freitagmittag.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent stärker bei 29.611,92 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 29.476,29 Punkte an der Kurstafel, nach 29.357,27 Punkten am Vortag.

Bei 29.423,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.636,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,25 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 22.04.2026, mit 26.937,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 25.012,62 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 21.112,47 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,48 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29.678,89 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 13,26 Prozent auf 241,70 USD), Zoom Communications (+ 12,02 Prozent auf 108,38 USD), Ross Stores (+ 6,69 Prozent auf 231,73 USD), Cadence Design Systems (+ 5,74 Prozent auf 379,04 USD) und ON Semiconductor (+ 5,28 Prozent auf 115,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-4,20 Prozent auf 93,68 USD), Charter A (-3,63 Prozent auf 143,50 USD), JDcom (-2,32 Prozent auf 30,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,24 Prozent auf 161,15 USD) und Costco Wholesale (-1,88 Prozent auf 1.030,67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13.279.292 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,659 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net