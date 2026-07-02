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Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag

Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag

Der NASDAQ 100 befindet sich am Montag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
484.15 EUR 19.65 EUR 4.23 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
369.00 EUR -5.00 EUR -1.34 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.47 EUR -0.16 EUR -0.78 %
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CoreWeave
74.58 EUR -0.11 EUR -0.15 %
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CrowdStrike
174.34 EUR 0.82 EUR 0.47 %
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Keurig Dr Pepper Inc
27.84 EUR -1.04 EUR -3.60 %
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Kraft Heinz Company
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Mondelez
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NVIDIA Corp.
172.24 EUR 0.52 EUR 0.30 %
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O Reilly Automotive Inc
74.49 EUR -3.77 EUR -4.82 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
85.90 EUR -2.90 EUR -3.27 %
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Starbucks Corp.
88.38 EUR -2.62 EUR -2.88 %
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Tesla
362.75 EUR 11.75 EUR 3.35 %
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Western Digital Corp.
500.80 EUR -0.20 EUR -0.04 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,810.65 USD 481.43 USD 1.64 %
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Um 20:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,15 Prozent auf 29.665,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,840 Prozent fester bei 29.575,57 Punkten in den Handel, nach 29.329,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29.847,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29.553,62 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28.957,60 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.192,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22.866,97 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,69 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,00 Prozent auf 554,05 USD), Astera Labs (+ 6,15 Prozent auf 431,42 USD), Western Digital (+ 6,14 Prozent auf 572,11 USD), CoreWeave (+ 5,78 Prozent auf 86,47 USD) und Tesla (+ 5,43 Prozent auf 414,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-7,07 Prozent auf 93,36 USD), O Reilly Automotive (-5,94 Prozent auf 84,89 USD), Keurig Dr Pepper (-3,96 Prozent auf 31,98 USD), Starbucks (-3,28 Prozent auf 100,85 USD) und Mondelez (-2,96 Prozent auf 59,11 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10.800.182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,127 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets