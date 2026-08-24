Aufschläge in New York: So steht der S&P 500 am Mittag

Kursverlauf

25.08.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:56 Uhr 0,25 Prozent auf 7.671,68 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,334 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 7.679,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7.652,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.650,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.686,11 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7.411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.473,47 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 6.439,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 12,36 Prozent auf 156,05 USD), Super Micro Computer (+ 9,13 Prozent auf 38,38 USD), Robinhood (+ 6,95 Prozent auf 110,82 USD), Marvell Technology (+ 6,33 Prozent auf 243,81 USD) und Reddit (+ 5,06 Prozent auf 160,42 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Albemarle (-4,79 Prozent auf 134,73 USD), Skyworks Solutions (-4,40 Prozent auf 63,92 USD), Target (-3,86 Prozent auf 163,33 USD), Bath Body Works (-3,76 Prozent auf 18,45 USD) und Deckers Outdoor (-3,75 Prozent auf 88,63 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.921.814 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net