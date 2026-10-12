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Kursverlauf

Aufschläge in New York: So steht der S&P 500 am Mittag

Aufschläge in New York: So steht der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Biogen Inc
203.80 EUR 7.80 EUR 3.98 %
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Bloom Energy
235.00 EUR -12.50 EUR -5.05 %
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Cerebras Systems Inc
146.98 USD -17.19 USD -10.47 %
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Coherent Corp.
260.00 EUR -17.00 EUR -6.14 %
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Corning Inc.
131.50 EUR -8.64 EUR -6.17 %
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eBay Inc.
103.90 EUR 4.32 EUR 4.34 %
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GE HealthCare Technologies
58.25 EUR 1.67 EUR 2.95 %
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Lumentum Holdings Inc
909.80 EUR -88.60 EUR -8.87 %
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Medtronic PLC
82.12 EUR 3.36 EUR 4.27 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
666.50 EUR 18.50 EUR 2.85 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR -2.50 EUR -1.22 %
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V.F. Corp.
13.18 EUR -0.03 EUR -0.23 %
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Western Union Company
5.48 EUR -0.10 EUR -1.83 %
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Indizes
S&P 500
7,805.32 USD -6.22 USD -0.08 %
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Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0,04 Prozent auf 7.814,61 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 65,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 7.814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.802,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.821,67 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 7.656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.575,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 6.552,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell eBay (+ 5,37 Prozent auf 118,21 USD), VF (+ 4,43 Prozent auf 15,67 USD), Biogen (+ 3,90 Prozent auf 234,51 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,61 Prozent auf 744,64 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3,16 Prozent auf 67,82 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Lumentum (-9,17 Prozent auf 1.002,20 USD), Cerebras Systems (-9,04 Prozent auf 149,33 USD), Coherent (-7,36 Prozent auf 289,60 USD), Bloom Energy (-6,67 Prozent auf 261,79 USD) und Corning (-6,07 Prozent auf 147,17 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.053.129 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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