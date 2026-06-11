Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Kursentwicklung

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 51.202,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,680 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,72 Prozent tiefer bei 49.972,07 Punkten, nach 50.848,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50.827,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.409,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,402 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Stand von 49.760,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.677,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42.967,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 51.660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 1.062,75 USD), Verizon (+ 2,49 Prozent auf 48,11 USD), JPMorgan Chase (+ 2,31 Prozent auf 320,72 USD), American Express (+ 2,18 Prozent auf 325,44 USD) und Home Depot (+ 1,49 Prozent auf 282,95 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-2,24 Prozent auf 44,93 USD), Apple (-1,52 Prozent auf 291,13 USD), Merck (-1,42 Prozent auf 119,05 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 238,55 USD) und Boeing (-1,16 Prozent auf 219,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.807.873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,192 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net