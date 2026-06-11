DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -0,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin54.800 -0,2%Euro1,1567 -0,1%Öl86,76 -2,7%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Adobe 871981
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

12.06.26 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones | finanzen.net

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
205,40 EUR -3,15 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
280,00 EUR 5,40 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
251,25 EUR -4,10 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
192,30 EUR 5,44 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
915,00 EUR 42,00 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
281,30 EUR 4,80 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
277,00 EUR 6,80 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
104,82 EUR -0,18 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
38,77 EUR -0,71 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,28 EUR -0,26 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
40,61 EUR -0,71 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51.202,3 PKT 353,5 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 51.202,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,680 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,72 Prozent tiefer bei 49.972,07 Punkten, nach 50.848,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50.827,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.409,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,402 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Stand von 49.760,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.677,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42.967,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 51.660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 1.062,75 USD), Verizon (+ 2,49 Prozent auf 48,11 USD), JPMorgan Chase (+ 2,31 Prozent auf 320,72 USD), American Express (+ 2,18 Prozent auf 325,44 USD) und Home Depot (+ 1,49 Prozent auf 282,95 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-2,24 Prozent auf 44,93 USD), Apple (-1,52 Prozent auf 291,13 USD), Merck (-1,42 Prozent auf 119,05 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 238,55 USD) und Boeing (-1,16 Prozent auf 219,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.807.873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,192 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen