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CAC 40-Performance im Blick

Aufschläge in Paris: Am Nachmittag Pluszeichen im CAC 40

Aufschläge in Paris: Am Nachmittag Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 steigt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374.50 EUR 0.80 EUR 0.21 %
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Pernod Ricard S.A.
58.56 EUR 0.56 EUR 0.97 %
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Renault S.A.
25.66 EUR 0.28 EUR 1.10 %
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Stellantis
4.09 EUR 0.10 EUR 2.51 %
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Indizes
CAC 40
7,865.07 EUR 30.97 EUR 0.4 %
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Um 15:40 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 7.861,44 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,354 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,304 Prozent fester bei 7.857,95 Punkten, nach 7.834,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.846,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.916,71 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der CAC 40 bei 8.278,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.479,87 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 7.971,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,07 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 222.803 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 198,396 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,82 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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