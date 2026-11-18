Euronext-Handel im Blick

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,02 Prozent stärker bei 8.218,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,502 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 8.216,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.216,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.223,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.211,77 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 7.956,70 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 8.509,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.967,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,280 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.243 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 239,442 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net