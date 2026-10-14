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Kursverlauf

Aufschläge in Paris: CAC 40 letztendlich im Aufwind

Aufschläge in Paris: CAC 40 letztendlich im Aufwind

Der CAC 40 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190.00 EUR 2.70 EUR 1.44 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
394.65 EUR 8.95 EUR 2.32 %
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Pernod Ricard S.A.
66.62 EUR 1.14 EUR 1.74 %
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Renault S.A.
27.29 EUR 0.43 EUR 1.60 %
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Stellantis
3.84 EUR -0.14 EUR -3.42 %
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Indizes
CAC 40
7,873.11 EUR 45.48 EUR 0.58 %
News | Analysen

Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,58 Prozent fester bei 7.873,11 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 7.852,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.827,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.844,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.893,48 Zählern.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,593 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 8.117,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.366,85 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 7.919,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,93 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 292.503 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 203,496 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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