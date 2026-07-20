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CAC 40 im Fokus

Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Plus

Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Plus

Das macht der CAC 40 mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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193.34 EUR 1.52 EUR 0.79 %
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Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 8.367,72 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,451 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,104 Prozent höher bei 8.348,75 Punkten, nach 8.340,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8.375,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.334,34 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der CAC 40 bei 8.421,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.235,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.798,22 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89.899 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,368 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

2026 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.