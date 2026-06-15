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Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich fester

16.06.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich fester | finanzen.net

Das macht der CAC 40 aktuell.

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CAC 40
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Um 12:09 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,79 Prozent auf 8.450,53 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 8.406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8.384,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.401,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.457,06 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.952,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der CAC 40 7.935,97 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 7.742,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 69.087 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,499 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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