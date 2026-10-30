Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

CAC 40-Marktbericht

30.10.26 15:57 Uhr

CAC 40-Handel aktuell.

Um 15:40 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent höher bei 7.971,11 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,365 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 7.973,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7.970,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.953,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.992,17 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,98 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.964,51 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8.485,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8.157,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 2,73 Prozent nach. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 197.509 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,798 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net