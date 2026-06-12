Aufschläge in Paris: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40

Index im Fokus

Beim CAC 40 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:09 Uhr um 1,73 Prozent höher bei 8.495,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,33 Prozent auf 8.462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.350,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.462,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.506,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 7.952,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.911,53 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.684,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,66 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 36.936 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net