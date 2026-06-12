Aufschläge in Paris: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40
Beim CAC 40 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.
Werte in diesem Artikel
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:09 Uhr um 1,73 Prozent höher bei 8.495,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,33 Prozent auf 8.462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.350,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.462,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.506,65 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 7.952,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.911,53 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.684,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,66 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 36.936 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com