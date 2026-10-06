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ATX Prime-Performance im Fokus

Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Start des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Start des Dienstagshandels steigen

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.30 EUR 0.10 EUR 0.37 %
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CA Immobilien
21.65 EUR 0.15 EUR 0.70 %
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Erste Group Bank AG
115.40 EUR 1.70 EUR 1.50 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.90 EUR 0.10 EUR 0.35 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR -0.60 EUR -1.13 %
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OMV AG
71.40 EUR 0.30 EUR 0.42 %
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Polytec
5.88 EUR -0.14 EUR -2.33 %
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Rosenbauer
63.00 EUR 0.40 EUR 0.64 %
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Schoeller-Bleckmann
29.45 EUR 0.15 EUR 0.51 %
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Wienerberger AG
16.19 EUR -0.55 EUR -3.29 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.09 EUR -0.01 EUR -0.24 %
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Indizes
ATX Prime
3,336.30 EUR 27.59 EUR 0.83 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent stärker bei 3.313,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3.308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3.308,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.307,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.326,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3.369,49 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 3.226,80 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2.364,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,66 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 62,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,97 Prozent auf 4,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 115,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-3,83 Prozent auf 16,05 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,40 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Polytec (-1,01 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 250.654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,128 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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