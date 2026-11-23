Wiener Börse-Handel im Blick

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Montag notiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,94 Prozent höher bei 6.262,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 181,704 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 6.205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6.204,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.276,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.197,42 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6.631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4.789,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17,02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,21 Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,25 Prozent auf 19,04 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 20,75 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,19 Prozent auf 110,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 67,60 EUR), EVN (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR), Verbund (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR) und OMV (+ 0,00 Prozent auf 68,95 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34.670 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net