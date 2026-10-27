Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit Kursplus

ATX-Performance

27.10.26 17:57 Uhr

Der ATX stieg am Abend.

Letztendlich stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,54 Prozent auf 6.429,63 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 180,990 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6.271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.261,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.449,95 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 6.943,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.354,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX 4.682,14 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 20,14 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 11,51 Prozent auf 155,00 EUR), STRABAG SE (+ 5,39 Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,15 Prozent auf 17,56 EUR), Raiffeisen (+ 4,73 Prozent auf 56,45 EUR) und BAWAG (+ 4,12 Prozent auf 161,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-4,99 Prozent auf 9,90 EUR), OMV (-3,88 Prozent auf 71,85 EUR), CA Immobilien (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,80 Prozent auf 31,50 EUR) und DO (+ 1,12 Prozent auf 198,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 608.418 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net