Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit Zuschlägen

Index im Fokus

14.07.26 17:57 Uhr

Der ATX befand sich am Dienstagabend im Aufwärtstrend.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent fester bei 6.505,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 180,861 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 6.463,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6.464,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.399,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.526,38 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 6.258,71 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 5.898,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.476,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,56 Prozent zu. Bei 6.599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 4,66 Prozent auf 57,25 EUR), Vienna Insurance (+ 2,77 Prozent auf 66,70 EUR), voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 44,48 EUR), Verbund (+ 1,62 Prozent auf 59,45 EUR) und EVN (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-1,88 Prozent auf 83,50 EUR), DO (-1,22 Prozent auf 203,00 EUR), Wienerberger (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR), Lenzing (-0,82 Prozent auf 24,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,68 Prozent auf 17,44 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 392.242 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,35 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net