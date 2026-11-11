Aufschläge in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester

ATX-Kursverlauf

11.11.26 17:57 Uhr

Der ATX verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,33 Prozent fester bei 6.738,85 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190,442 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 6.651,16 Punkten in den Handel, nach 6.650,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.650,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.738,96 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 6.672,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der ATX bei 4.858,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,92 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11,88 Prozent auf 126,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,27 Prozent auf 19,06 EUR), Vienna Insurance (+ 3,50 Prozent auf 76,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,05 Prozent auf 64,20 EUR) und Andritz (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-7,65 Prozent auf 38,38 EUR), Wienerberger (-3,75 Prozent auf 17,20 EUR), CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR), PORR (-0,30 Prozent auf 33,25 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 225,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 657.414 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net