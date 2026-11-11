DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,77 +1,3%Nas 25.610 +2,2%Bitcoin 67.135 +1,7%Euro 1,1093 -0,7%Öl 92,7 +1,3%Gold 3.996 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
ATX-Kursverlauf

Aufschläge in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester

Aufschläge in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester

Der ATX verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
129.00 EUR 17.00 EUR 15.18 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.40 EUR 0.10 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
223.50 EUR -0.50 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
118.00 EUR 1.80 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.65 EUR 1.20 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.90 EUR -0.10 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
33.15 EUR -0.05 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
63.00 EUR 1.00 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
18.88 EUR 0.80 EUR 4.42 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
74.60 EUR 0.70 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
40.00 EUR -1.02 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,738.85 EUR 88.30 EUR 1.33 %
News | Analysen

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,33 Prozent fester bei 6.738,85 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190,442 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 6.651,16 Punkten in den Handel, nach 6.650,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.650,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.738,96 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 6.672,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der ATX bei 4.858,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,92 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11,88 Prozent auf 126,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,27 Prozent auf 19,06 EUR), Vienna Insurance (+ 3,50 Prozent auf 76,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,05 Prozent auf 64,20 EUR) und Andritz (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-7,65 Prozent auf 38,38 EUR), Wienerberger (-3,75 Prozent auf 17,20 EUR), CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR), PORR (-0,30 Prozent auf 33,25 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 225,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 657.414 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.