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Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

15.06.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain | finanzen.net

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

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ATX Prime
3.167,4 PKT 81,6 PKT 2,64%
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Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 2,56 Prozent auf 3.164,88 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3.086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3.085,80 Punkten am Vortag.

Bei 3.174,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.086,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2.898,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 2.618,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 2.189,12 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,06 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.174,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 28,92 Prozent auf 198,80 EUR), FACC (+ 6,11 Prozent auf 17,02 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), PORR (+ 5,08 Prozent auf 43,45 EUR) und Lenzing (+ 5,03 Prozent auf 25,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-5,66 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-4,51 Prozent auf 56,05 EUR), Flughafen Wien (-2,40 Prozent auf 48,80 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 56,80 EUR) und Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 245.586 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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