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ATX Prime-Kursverlauf

Aufschläge in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu

19.05.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu | finanzen.net

Der ATX Prime gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

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Indizes
ATX Prime
2.914,1 PKT 8,4 PKT 0,29%
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Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,34 Prozent auf 2.915,50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 2.906,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.905,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.898,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.917,88 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 2.947,17 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 2.877,32 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 2.228,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,68 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.973,28 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 5,31 Prozent auf 0,52 EUR), Rosenbauer (+ 2,35 Prozent auf 61,00 EUR), Wienerberger (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,74 Prozent auf 5,86 EUR) und CA Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 25,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Vienna Insurance (-2,22 Prozent auf 66,00 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,55 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 4,36 EUR) und DO (-1,10 Prozent auf 179,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108.034 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,675 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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