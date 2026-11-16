Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert

ATX Prime-Kursentwicklung

Der ATX Prime bewegt sich am ersten Tag der Woche kaum.

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 3.266,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3.261,33 Punkten in den Handel, nach 3.261,14 Punkten am Vortag.

Bei 3.266,95 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.248,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 3.316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX Prime bei 2.411,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22,89 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 8,21 Prozent auf 68,50 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Österreichische Post (+ 3,43 Prozent auf 33,20 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-7,76 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-4,71 Prozent auf 16,20 EUR), Rosenbauer (-4,14 Prozent auf 55,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 118,60 EUR) und voestalpine (-2,13 Prozent auf 35,78 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 194.591 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net