DAX 26.672 -0,3%ESt50 6.360 -0,4%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,56 -6,5%Nas 24.656 -1,9%Bitcoin 58.582 -1,0%Euro 1,1010 -0,2%Öl 93,3 -2,7%Gold 3.874 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
ATX Prime-Kursentwicklung

Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert

Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert

Der ATX Prime bewegt sich am ersten Tag der Woche kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
23.70 EUR -0.80 EUR -3.27 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
118.80 EUR -5.80 EUR -4.65 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.30 EUR 0.10 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
69.00 EUR 4.90 EUR 7.64 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.05 EUR -0.25 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Rosenbauer
55.40 EUR -2.40 EUR -4.15 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
17.05 EUR -0.25 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
77.30 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
36.04 EUR -1.04 EUR -2.80 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.43 EUR -0.04 EUR -7.76 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.32 EUR -0.18 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,252.18 EUR -8.96 EUR -0.27 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 3.266,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3.261,33 Punkten in den Handel, nach 3.261,14 Punkten am Vortag.

Bei 3.266,95 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.248,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 3.316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX Prime bei 2.411,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22,89 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 8,21 Prozent auf 68,50 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Österreichische Post (+ 3,43 Prozent auf 33,20 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-7,76 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-4,71 Prozent auf 16,20 EUR), Rosenbauer (-4,14 Prozent auf 55,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 118,60 EUR) und voestalpine (-2,13 Prozent auf 35,78 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 194.591 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.