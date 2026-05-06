Aufschläge in Wien: ATX Prime legt am Mittag zu

Kursverlauf

ATX Prime-Handel am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent stärker bei 2.950,45 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 2.950,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.949,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.947,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.973,28 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,95 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 2.698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 2.813,77 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2.138,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,00 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.973,28 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,41 Prozent auf 11,60 EUR), Lenzing (+ 3,53 Prozent auf 24,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 5,58 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,56 Prozent auf 60,05 EUR), OMV (-1,31 Prozent auf 60,05 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 132.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net