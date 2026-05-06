DAX24.870 -0,2%Est506.027 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -0,8%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.687 -0,9%Euro1,1768 +0,2%Öl99,02 -2,9%Gold4.734 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Zalando-Aktie mit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Zalando-Aktie mit Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Aufschläge in Wien: ATX Prime legt am Mittag zu

07.05.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX Prime legt am Mittag zu | finanzen.net

ATX Prime-Handel am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
27,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,52 EUR 0,04 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
100,10 EUR 4,55 EUR 4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5,70 EUR 0,16 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,00 EUR 2,00 EUR 8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
10,50 EUR 1,85 EUR 21,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60,00 EUR -0,55 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,56 EUR 1,16 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
34,25 EUR -0,70 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
60,20 EUR -2,15 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,42 EUR -0,03 EUR -7,33%
Charts|News|Analysen
Wienerberger AG
26,20 EUR 1,76 EUR 7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,70 EUR 0,08 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.958,2 PKT 8,6 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent stärker bei 2.950,45 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 2.950,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.949,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.947,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.973,28 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,95 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 2.698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 2.813,77 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2.138,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,00 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.973,28 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,41 Prozent auf 11,60 EUR), Lenzing (+ 3,53 Prozent auf 24,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 5,58 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,56 Prozent auf 60,05 EUR), OMV (-1,31 Prozent auf 60,05 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 132.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen