Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Plus

ATX Prime im Blick

27.10.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Um 12:09 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,97 Prozent auf 3.142,10 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3.081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3.081,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.146,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.077,37 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3.401,04 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.131,42 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 2.338,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,21 Prozent aufwärts. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 13,94 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), AMAG (-3,03 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 304.182 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net