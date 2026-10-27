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ATX Prime im Blick

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Plus

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.70 EUR -0.70 EUR -2.16 %
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AT & S (AT&S)
152.80 EUR 9.40 EUR 6.56 %
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Erste Group Bank AG
103.70 EUR -0.60 EUR -0.58 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.25 EUR -0.20 EUR -0.68 %
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FACC AG
12.98 EUR -0.02 EUR -0.15 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.81 EUR 0.01 EUR 0.26 %
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Lenzing AG
10.38 EUR 0.02 EUR 0.19 %
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OMV AG
74.20 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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Raiffeisen
55.40 EUR 0.60 EUR 1.09 %
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STRABAG SE
99.80 EUR 3.50 EUR 3.63 %
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UNIQA Insurance AG
16.78 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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Wolford AG
1.88 EUR -0.01 EUR -0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,138.37 EUR 56.94 EUR 1.85 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,97 Prozent auf 3.142,10 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3.081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3.081,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.146,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.077,37 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3.401,04 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.131,42 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 2.338,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,21 Prozent aufwärts. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 13,94 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), AMAG (-3,03 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 304.182 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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