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ATX Prime-Performance im Blick

Aufschläge in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Aufschläge in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
136.60 EUR 6.60 EUR 5.08 %
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Erste Group Bank AG
123.10 EUR 1.10 EUR 0.90 %
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FACC AG
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Kapsch TrafficCom AG
4.66 EUR 0.02 EUR 0.43 %
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Lenzing AG
23.90 EUR 0.10 EUR 0.42 %
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Marinomed Biotech AG
4.10 EUR -0.60 EUR -12.77 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
76.80 EUR -0.50 EUR -0.65 %
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OMV AG
67.55 EUR -0.50 EUR -0.73 %
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Raiffeisen
63.15 EUR 2.45 EUR 4.04 %
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Rosenbauer
60.60 EUR 1.00 EUR 1.68 %
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Schoeller-Bleckmann
29.15 EUR -0.95 EUR -3.16 %
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UBM Development AG
16.65 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.02 EUR -0.02 EUR -0.50 %
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Indizes
ATX Prime
3,282.20 EUR 28.20 EUR 0.87 %
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Zum Handelsschluss gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,87 Prozent auf 3.282,20 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3.254,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3.254,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.292,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.252,67 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3.177,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3.036,70 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 2.378,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,48 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 135,00 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 15,60 EUR), Rosenbauer (+ 3,00) Prozent auf 61,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR) und Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 62,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), Wolford (-2,91 Prozent auf 2,00 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,15 Prozent auf 77,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,65 Prozent auf 4,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 280.141 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,313 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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