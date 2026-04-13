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Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

14.04.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
70,10 EUR 3,30 EUR 4,94%
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BAWAG
142,90 EUR 1,50 EUR 1,06%
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,15 EUR 0,10 EUR 0,34%
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FACC AG
14,50 EUR 0,40 EUR 2,84%
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Frequentis
72,70 EUR 0,80 EUR 1,11%
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3,77 EUR -0,09 EUR -2,33%
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44,92 EUR 0,62 EUR 1,40%
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65,00 EUR -1,80 EUR -2,69%
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Warimpex
0,43 EUR 0,00 EUR 0,46%
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Wienerberger AG
25,38 EUR 0,58 EUR 2,34%
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Indizes
ATX Prime
2.905,8 PKT 36,5 PKT 1,27%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,30 Prozent auf 2.906,73 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,088 Prozent fester bei 2.871,89 Punkten in den Handel, nach 2.869,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2.871,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.907,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2.618,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2.698,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1.935,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,35 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.907,38 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 4,89 Prozent auf 148,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 69,50 EUR), Frequentis (+ 3,80 Prozent auf 76,50 EUR), Wienerberger (+ 2,16 Prozent auf 25,52 EUR) und FACC (+ 2,12 Prozent auf 14,44 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Telekom Austria (-1,98 Prozent auf 9,42 EUR), EVN (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), Verbund (-1,53 Prozent auf 64,50 EUR), UBM Development (-0,85 Prozent auf 17,60 EUR) und Polytec (-0,78 Prozent auf 3,81 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 128.190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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