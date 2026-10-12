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Index-Performance im Fokus

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Erste Group Bank AG
110.80 EUR 0.20 EUR 0.18 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.05 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.11 EUR -0.04 EUR -0.96 %
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Lenzing AG
11.38 EUR 0.88 EUR 8.38 %
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OMV AG
72.35 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Polytec
5.90 EUR -0.04 EUR -0.67 %
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Raiffeisen
55.80 EUR -0.35 EUR -0.62 %
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Schoeller-Bleckmann
28.75 EUR -0.25 EUR -0.86 %
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Semperit AG Holding
19.50 EUR 1.00 EUR 5.41 %
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UNIQA Insurance AG
16.70 EUR 0.06 EUR 0.36 %
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Warimpex
0.48 EUR -0.02 EUR -3.03 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,235.15 EUR 22.35 EUR 0.7 %
News | Analysen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3.236,07 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 3.213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.250,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.213,57 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 3.378,94 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2.331,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 21,74 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 6,29 Prozent auf 11,16 EUR), Semperit (+ 4,30 Prozent auf 19,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 17,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 56,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-2,69 Prozent auf 5,78 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR) und Addiko Bank (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 273.583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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