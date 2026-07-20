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Kursentwicklung im Fokus

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Gewinne

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Gewinne

Der ATX Prime befand sich am Dienstagabend im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
183.00 EUR 23.60 EUR 14.81 %
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Indizes
ATX Prime
3,202.97 EUR 51.42 EUR 1.63 %
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Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsende 1,63 Prozent auf 3.202,97 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3.152,63 Punkten, nach 3.151,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.203,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.141,51 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.212,66 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 2.894,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.265,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,50 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 16,87 Prozent auf 5,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 11,97 Prozent auf 179,60 EUR), Erste Group Bank (+ 3,29 Prozent auf 116,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,90 Prozent auf 55,05 EUR) und Warimpex (+ 2,70 Prozent auf 0,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wienerberger (-4,13 Prozent auf 21,38 EUR), Telekom Austria (-1,81 Prozent auf 9,74 EUR), Frequentis (-1,68 Prozent auf 70,30 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,90 EUR) und CPI Europe (-1,41 Prozent auf 15,36 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.237.853 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank