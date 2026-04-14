Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Kursplus

ATX Prime aktuell

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,59 Prozent fester bei 2.947,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2.900,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.900,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2.894,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.953,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.716,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1.974,73 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,87 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2.953,91 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,24 Prozent auf 84,70 EUR), FACC (+ 7,59 Prozent auf 14,74 EUR), Wienerberger (+ 6,02 Prozent auf 26,42 EUR), DO (+ 5,74 Prozent auf 187,80 EUR) und voestalpine (+ 4,17 Prozent auf 43,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Verbund (-3,92 Prozent auf 61,20 EUR), OMV (-3,65 Prozent auf 56,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-2,11 Prozent auf 27,85 EUR) und Wolford (-0,67 Prozent auf 2,98 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.028.544 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,288 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Warimpex-Aktie weist mit 6,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net