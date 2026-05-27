Aufschläge in Wien: ATX springt zum Ende des Freitagshandels deutlich an

ATX-Entwicklung

Schlussendlich griffen die Börsianer in Wien beherzt zu.

Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 3,06 Prozent stärker bei 6.258,71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 167,646 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 6.072,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6.072,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6.066,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.276,17 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,87 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.848,98 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 12.03.2026, mit 5.348,99 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Wert von 4.388,88 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,95 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.276,17 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 154,20 EUR), Wienerberger (+ 5,59 Prozent auf 23,44 EUR), DO (+ 5,44 Prozent auf 203,50 EUR), CA Immobilien (+ 5,01 Prozent auf 23,05 EUR) und PORR (+ 4,82 Prozent auf 41,35 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-0,52 Prozent auf 57,65 EUR), OMV (-0,09 Prozent auf 58,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 34,85 EUR), Andritz (+ 1,83 Prozent auf 77,90 EUR) und Palfinger (+ 2,14 Prozent auf 33,35 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 474.666 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net