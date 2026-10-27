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Index-Performance im Fokus

Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

Das macht der ATX am Dienstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
146.60 EUR 3.20 EUR 2.23 %
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BAWAG
156.50 EUR -2.60 EUR -1.63 %
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DO & CO
194.20 EUR 0.40 EUR 0.21 %
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Erste Group Bank AG
103.70 EUR -0.60 EUR -0.58 %
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Lenzing AG
10.38 EUR 0.02 EUR 0.19 %
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OMV AG
74.20 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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Österreichische Post AG
31.55 EUR 0.40 EUR 1.28 %
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PORR AG
31.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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STRABAG SE
95.50 EUR -0.80 EUR -0.83 %
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Vienna Insurance
68.90 EUR -0.70 EUR -1.01 %
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voestalpine AG
41.54 EUR 0.14 EUR 0.34 %
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Wienerberger AG
16.11 EUR -0.28 EUR -1.71 %
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Indizes
ATX
6,345.40 EUR 75.14 EUR 1.2 %
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Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 1,26 Prozent höher bei 6.349,36 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180,990 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6.271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.354,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.261,47 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.943,67 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6.354,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der ATX bei 4.682,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18,64 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 8,35 Prozent auf 150,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,90 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 2,74 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 158,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 70,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-1,20 Prozent auf 73,85 EUR), DO (-0,92 Prozent auf 194,20 EUR), voestalpine (-0,38 Prozent auf 41,78 EUR), Wienerberger (-0,25 Prozent auf 15,96 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,42 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 104.687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,438 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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