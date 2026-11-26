Kursverlauf

Der ATX steigt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,63 Prozent im Plus bei 6.187,53 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 182,536 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 6.028,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.028,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.028,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.193,79 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,285 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.270,26 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 6.758,44 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 5.000,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,62 Prozent nach oben. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,64 Prozent auf 97,80 EUR), voestalpine (+ 6,10 Prozent auf 33,42 EUR), Erste Group Bank (+ 3,35 Prozent auf 107,90 EUR), Raiffeisen (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR) und Palfinger (+ 3,30 Prozent auf 26,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-0,88 Prozent auf 9,03 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,50 EUR), Verbund (+ 0,07 Prozent auf 69,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,52 EUR) und EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,35 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 166.215 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,380 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,55 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net